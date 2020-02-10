البيت الأبيض يؤكد موعد زيارة الرئيس ترامب إلى الهند





أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند في الفترة من 24-25 فبراير الجاري.





وقال البيت الأبيض في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "الرئيس سوف يسافر إلى الهند في الفترة من 24-25 فبراير؛ لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي".





كما لفت البيت الأبيض إلى أن الرحلة ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، وتسليط الضوء على الروابط القوية والدائمة بين الشعبين الأمريكي والهندي.



