"الزراعة" تكشف حقيقة الفيديو المتداول لمحطة خيول الزهراء

عقب الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على الخبر المتداول حول نفوق 41 خيلًا بمحطة الزهراء للخيول، قائلًا: "الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماع لخيول نافقة بمحطة الزهراء، ليس لها أي أساس من الصحة".



وشدد "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، على ضرورة تحري الدقة قبل عرض أي فيديوهات لمواجهة الشائعات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن محطة الزهراء للخيول جاهزة لاستقبال أي محطة إعلامية لتصوير حجم الجهد والتطوير في محطة الزهراء للخيول.



ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك طفرة في مبيعات الخيول في محطة الزهراء، مشيرًا إلى أن احدى الخيول بيعت بـ850 ألف جنيهًا الفترة الأخيرة، والمحطة يوجد بها ما يقرب من 600 خيل.

