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أنقذوا محطة الزهراء تريند على "تويتر".. والزراعة تعلق

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:45 ص
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جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور خالد توفيق، رئيس الهيئة الزراعية المصرية، على تصدر تريند انقذوا خيول محطة الزهراء على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن كل ما أثير عن تفشي الإهمال ف محطة الزهراء للخيل عار من الصحة، مشددًا على ضرورة التضافر للتضامن مع محطة الزهراء، حيث أنها تلقب بالهرم الرابع.

وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الاثنين، إلى أن كل الصورة المنشورة للخيل على مواقع التواصل الاجتماعي قديمة، مضيفا أن محطة الزهراء للخيل تعرضت للتهميش منذ سنوات طويلة، ولكن وضعها الآن اختلف تماما.

وأضاف رئيس الهيئة الزراعية المصرية، أنهم على تواصل مع المربيين، ويرحبون بأي انتقاد، معلقا: "أي حد عنده انتقاد ينورنا في مكتبنا، منوها بأنه نفق على مدار عام 28 رأسًا من إجمالي 600 رأس، وهو معدل طبيعي، مؤكدا أن كل ما يتم في المحطة الآن هو أفضل من السنوات السابقة.
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