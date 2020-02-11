رئيس البعثة الصحية للعائدين من ووهان يكشف مستجدات أوضاعهم

قال الدكتور أحمد عتمان، رئيس البعثة المصرية الطبية للعائدين من ووهان الصينية، إن وزارة الصحة وفرت كل سبل الراحل للعائدين من الصين، وإن المتابعة الصحية تتم على مدار 24 ساعة ولاتقتصر المتابعه فقط على فحوصات كورونا بل تشمل تقديم كافة العلاجات لهم.



وأكد "عتمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه حتى الآن لم تظهر أي حالة أبدت نتيجة إيجابية تجاه فحوصات فيروس كورونا، سوى بعض الحالات المعدودة على أصابع اليد والتي تشهد بعض الأزمات الصحية الخارجة عن إطار فيروس كورنا بل أمراض أخرى وتم توفير كافة الخدمات الصحية لهم.



وتابع رئيس البعثة المصرية الطبية للعائدين من ووهان الصينية: "نحن ملتزمون بالقواعد العالمية وفترة الحجر لاتتعدى 14 يومًا"، موضحًا أن الدلائل حتى الآن تعكس الحالة الصحية الجيدة لهم.

