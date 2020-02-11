Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس البعثة الصحية للعائدين من ووهان يكشف مستجدات أوضاعهم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:31 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور أحمد عتمان، رئيس البعثة المصرية الطبية للعائدين من ووهان الصينية، إن وزارة الصحة وفرت كل سبل الراحل للعائدين من الصين، وإن المتابعة الصحية تتم على مدار 24 ساعة ولاتقتصر المتابعه فقط على فحوصات كورونا بل تشمل تقديم كافة العلاجات لهم.

وأكد "عتمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه حتى الآن لم تظهر أي حالة أبدت نتيجة إيجابية تجاه فحوصات فيروس كورونا، سوى بعض الحالات المعدودة على أصابع اليد والتي تشهد بعض الأزمات الصحية الخارجة عن إطار فيروس كورنا بل أمراض أخرى وتم توفير كافة الخدمات الصحية لهم.

وتابع رئيس البعثة المصرية الطبية للعائدين من ووهان الصينية: "نحن ملتزمون بالقواعد العالمية وفترة الحجر لاتتعدى 14 يومًا"، موضحًا أن الدلائل حتى الآن تعكس الحالة الصحية الجيدة لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا دي الي توك شو أخبار

أخبار تهمك

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 23 ساعة

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي ضد طلائع الجيش.. 3 أهداف حققها فايلر قبل مواجهة المصري

منذ أقل من ساعة

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد انتشار كورونا.. وزيرة الصحة توجه نصيحة للمعتمرين

قتل 80 شخصا.. أهم 10 أسئلة شائعة حول "كورونا"

"الصحة" تكشف استعداداتها لاستقبال المصريين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة للعائدين من بؤرة كورونا: قادرون على حماية أبنائنا

"الصحة" تكشف التفاصيل الكاملة لاستقبال المصريين العائدين من الصين (فيديو)

عمرو أديب يوجه رسالة لنقابة الأطباء: "داخلين على وباء"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

06:50 ص

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status