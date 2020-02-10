Advertisements
أسماء مصطفى تعود لتقديم برنامج "هذا الصباح"
الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:16 م
Advertisements
الفجر الفني
Advertisements
تعود الإعلامية أسماء مصطفى، إلى شاشة التليفزيون، من خلال تقديم برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" يوم الأحد المقبل.
كما تجري أسماء مصطفى خلال هذه الفترة بروفات وجلسات متنوعة مع فريق عمل البرنامج للاستقرار على موضوعات الحلقات الأولى من البرنامج.
برنامج "هذا الصباح" هو برنامج صباحي يهتم بمتابعة كل ما يهم المشاهد في فترة الصباح من أخبار سياسية وموضوعات اجتماعية وثقافية وفنية وأخبار خفيفة، كما يتضمن فقرات خاصة باستعراض الصحافة المصرية والإقليمية.
Advertisements