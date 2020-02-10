أسماء مصطفى تعود لتقديم برنامج "هذا الصباح"‏

تعود الإعلامية أسماء مصطفى، إلى شاشة التليفزيون، من خلال تقديم برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" يوم ‏الأحد المقبل.‏





كما تجري أسماء مصطفى خلال هذه الفترة بروفات وجلسات متنوعة مع فريق عمل البرنامج للاستقرار على موضوعات الحلقات ‏الأولى من البرنامج.‏





برنامج "هذا الصباح" هو برنامج صباحي يهتم بمتابعة كل ما يهم المشاهد في فترة الصباح من أخبار سياسية وموضوعات اجتماعية ‏وثقافية وفنية وأخبار خفيفة، كما يتضمن فقرات خاصة باستعراض الصحافة المصرية والإقليمية. ‏



