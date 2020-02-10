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أسماء مصطفى تعود لتقديم برنامج "هذا الصباح"‏

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:16 م
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هذا الصباح‏
"هذا الصباح"‏
الفجر الفني
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تعود الإعلامية أسماء مصطفى، إلى شاشة التليفزيون، من خلال تقديم برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" يوم ‏الأحد المقبل.‏

كما تجري أسماء مصطفى خلال هذه الفترة بروفات وجلسات متنوعة مع فريق عمل البرنامج للاستقرار على موضوعات الحلقات ‏الأولى من البرنامج.‏

برنامج "هذا الصباح" هو برنامج صباحي يهتم بمتابعة كل ما يهم المشاهد في فترة الصباح من أخبار سياسية وموضوعات اجتماعية ‏وثقافية وفنية وأخبار خفيفة، كما يتضمن فقرات خاصة باستعراض الصحافة المصرية والإقليمية. ‏

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