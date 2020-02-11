هل ينتقم الله من الصينين بـ"كورونا"؟ داعية يرد (فيديو)





وتابع الداعية الإسلامي: "الله عز وجل يرينا آياته وسننه الكونية، كل فترة من خلال الفيضانات والزلازل وخلافه، وإندونيسيا دولة مسلمة ومن أكثر الدول التي تتعرض للفيضانات، فهل هذا يعني أن هذه الفيضانات عقاب من الله".



وأشار إلى أن سنن الله في الكون ليست للحكم عليها من قبل العقاب أو عدم العقاب، بقدر أنها رسالة لكي يعيد الإنسان النظر في حسابته مع الله عز وجل.



قال الداعية شريف شحاتة، إن القول بأن الله ينتقم من الصينين من خلال فيروس كورونا كلامًا ساذجًا، معقبًا: "ربنا لما يبتلي حد بمرض، فهذا لا يعني انتقام من الله عز وجل".وتابع "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الله عز وجل أعظم وأقدر من أن ينتقم من الصينين بهذه الصورة.