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مسح يكشف خسائر الاقتصاد الأمريكي من فيروس كورونا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:11 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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كشف مسح لمحللين أجرته شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية وصدر اليوم الإثنين، أن القلق بشأن فيروس "كورونا" قد يخفض اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 0.9 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 من النمو البالغ 2.1 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.

في حين يتوقع المحللون أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنحو 2 بالمائة خلال الربع الثاني من 2020 اعتماداً على مدى انتشار الفيروس في الصين والدول الأخرى.

وأشار المسح إلى أن توقعات تباطؤ النمو الاقتصاد الأمريكي تأتي مع تقديرات خفض النمو الصيني وإيقاف إنتاج طائرات "737 ماكس" من بوينج وعلى الرغم من تحسن البيانات الأمريكية واستطلاعات الشركات مع إبرام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وحذر المحللون من تجاهل سوق الأسهم لتداعيات "كورونا" مشيرين إلى أن الأسهم لا تأخذ تهديدات الفيروس على محمل الجد مثل سوق السندات.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات حوالي 37 نقطة أساس منذ بداية العام، في الوقت نفسه ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 100 نقطة تقريبًا.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا النمو الاقتصادي السندات الامريكية الاقتصاد الامريكي

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