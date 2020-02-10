رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يزف بشرى سارة لخريجي الإعلام



وأشار إلى أنه سيكون هناك دورات تدريبية لشباب المؤسسات الصحفية القومية وستكون جادة وحقيقية والنجاح فيها شرط للتعيين، لافتا إلى أنه سيتم إقامة الدورات في نقابة الصحفيين.







قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن خريجي كليات الإعلام سيكون طلب تعينهم كثيرا في الفترة المقبلة ولكن بمواصفات معينة، موضحًا: "خريج الإعلام سيحصل على فرص عمل في المؤسسات الصحفية والبرلمان وشركات رجال الأعمال وغيرها".وأضاف "جبر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين: "نسعى أن يكون الخريج الجديد لديه مؤهلات الإعلام الحديث ويستطيع العمل في أى مكان برواتب كبيرة"، موضحا: "تصميم الإعلانات الذكية صاحبه يتقاضى مرتب كبير".