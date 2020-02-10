أهم أخبار الزمالك اليوم الإثنين 10/2/2020

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تحديد عدد مشجعي مباراة الترجي والإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة الترجي ومفاجأة من مرتضى منصور وغيرها من الأخبار والأنباء الهامة.





أمير مرتضى: سنقاتل أمام الترجي لإسعاد الجماهير

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن مواجهة الفارس الأبيض أمام نظيره الترجي التونسي على بطولة كأس السوبر الإفريقي.





وقال منصور إن الفريق يركز على الفوز بالبطولة مهما كانت الظروف، نحترم المنافس ونعتبر المواجهة في السوبر بمثابة مواجهة بين الكبار داخل قارة إفريقيا، لذلك سنحترم المنافس جيدا.





وأضاف : "أغلقنا ملف الدوري نهائيا ولا نفكر في شيء سوى مباراة السوبر الإفريقي، نعلم جيدا أهمية المباراة لنا ولجماهيرنا العظيمة لذلك سوف نقاتل من أجل الفوز بها".





تحديد عدد مشجعي مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

اقتربت تذاكر مباراة كأس بطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل من النفاذ، وذلك بعد بيع ٩٩٪ من إجمالي التذاكر.





وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمرا صحفيا اليوم وأكدت اللجنة أنه لم يتبق سوى 201 تذكرة فقط من إجمالي التذاكر التي تصل إلى 19 ألف.





إسماعيل يوسف يساند لاعبو الزمالك قبل موقعة السوبر الإفريقي

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مران الفريق اليوم الإثنين على ملعب النادي بميت عقبة للإطمئنان على كل الترتيبات قبل السفر إلى قطر.





قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

اتخذ نادي الترجي التونسي قرار جديد، قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي، المقرر إقامته في الدوحة.





وتأجل سفر الفريق التونسي إلى، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان مقرر له اليوم الاثنين، ليتم تغييره إلى غدا، استعداداً لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي المقرر له الجمعة المقبل.





مفاجأة من مرتضى منصول للاعبي الزمالك قبل موقعة السوبر

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض اليوم الاثنين.





وهنأ رئيس نادي الزمالك اللاعبين والجهاز الفني الفريق بالفوز على الإسماعيلي امس بهدفين مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي طالبهم بغلق ملف بطولة الدوري بشكل كامل والتركيز فقط على مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.





وطالب منصور اللاعبين بالفوز بالكأس باعتبار البطولة غائبة عن النادي منذ أكثر من ١٣ عاما، حيث وعدهم بالحصول على مكافآت خاصة في حالة الفوز بالمباراة.





موعد تدريب الزمالك على ملعب السوبر الإفريقي

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي مؤتمر صحفي اليوم الإثنين للحديث عن كافة الترتيبات الخاصة بالسوبر الافريقي.





وحددت اللجنة المنظمة موعد تدريب الزمالك على ملعب حمد بن جاسم في الثامنة والربع مساء الخميس المقبل على أن يسبقه تدريب فريق الترجي التونسي في السابعة مساءًا على الملعب ذاته، على أن يُسمح بحضور الإعلام في كلا التدريبين لمدة ربع ساعة وغلق الباب على حضور الإعلام في كافة الأيام.





قائمة الزمالك للسوبر الإفريقي

حراسة المرمي: محمود جنش – محمد ابو جبل – محمد عواد – محمد صبحي





خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – احمد عيد – حازم امام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة





خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – احمد زيزو – محمد اوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – يوسف اوباما – اسلام جابر – كريم بامبو – مصطفي فتحي – اشرف بن شرقي – محمد عنتر





خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد – كاسونجو





موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة 15 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي والتي ستقام في دولة قطر.



