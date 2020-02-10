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كلوب يوافق على عودة منبوذ برشلونة إلى ليفربول

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:03 م
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كلوب
كلوب
حسام مجدي
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وافق الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي على عودة واحد من نجوم الفريق مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري.

كلوب يوافق على عودة كوتينيو إلى ليفربول مرة أخرى

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن كلوب أكد أنه لا يمانع في عودة البرزيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول السابق مرة أخرى إلى الفريق.

وكان كوتينيو قد رحل عن صفوف نادي ليفربول في نهاية موسم 2018 لينضم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني ولكن لم يقضي مع الفريق سوى موسم واحد.

ويتواجد كوتينيو حاليا في صفوف نادي بايرن ميونخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي برشلونة.

محاولة برشلونة للتخلص من كوتينيو

وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية الإسبانية فإن نادي برشلونة أصبح لا يريد فيليبي كوتينيو في صفوف الفريق ولا يمانع في بيعه في نهاية الموسم لأي نادي يقدم عرض مناسب.

وكان نادي برشلونة قد عرض على بايرن ميونخ شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته ولكن النادي الألماني رفض هذا وقرر عودة اللاعب إلى البارسا في نهاية الموسم.

مشاركات كوتينيو مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارك فيليبي كوتينيو في 27 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.

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الكلمات المفتاحية

ليفربول كوتينيو كلوب برشلونة

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