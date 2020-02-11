كرم جبر عن المتدربين بالصحف القومية: "مش هنقول لحد أمشي"

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه لن يتم استبعاد أحد من المتدربين بالمؤسسات الصحفية القومية، معقبًا: "مش هنقول لحد أمشي.. واللي هنستفيد منه هنعينه وهيكون ليه جدول زمني لميعاد التعيين".



وأضاف "جبر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الهيئة أرسلت للمؤسسات الصحفية القومية بيان لحصر أعداد المتدربين ومدى الاحتياج لهم وعدد السنوات التي قضوها في العمل الصحفي داخل المؤسسة.



وتابع: "سينتهي حصر أعداد المتدربين خلال هذا الأسبوع"، لافتا إلى أن الشباب المتدربين بالمؤسسات القومية سيتم تعيينهم وفقا لقواعد معينة متعلقة بالكفاءة وعن طريق الهيئة.



وأكمل: "نسعى لإلغاء الواسطة والمحسوبية في التعيينات بالمؤسسات القومية؛ لأنها أثرت سلبا عليها"، مشيرًا إلى أنه عقب 25 يناير 2011 تم إضافة 60% عمالة للمؤسسات دون داع، معقبا: "معظم اللي اتعيين عمالة عائلية".

