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سيناتور روسي: واشنطن ستحاول جاهدًا مواجهة موسكو في كل المجالات

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:40 م
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علم أمريكا
علم أمريكا
وكالات
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قال عضو لجنة الشؤون الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي أوليغ موروزوف، مساء اليوم الإثنين، إن "روسيا تعتبر الخصم الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن البيت الأبيض سيحاول جاهدًا مواجهة موسكو في كل المجالات".

وقال عضو لجنة الشؤون الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي: "ليس هناك أدنى شك بأن الولايات المتحدة تعتبر روسيا من الناحية العسكرية الخصم الرئيسي في مصطلحاتها وهو التهديد العسكري الرئيسي، والدافع واضح نحن أقوياء بالفعل عسكريا وفي بعض النواحي متفوقون على الولايات المتحدة".

هذا وأعتبر السيناتور أن هذا يشكل تحدياً حقيقياً لواشنطن، تمليه الرغبة في استعادة كف الأولوية، والدافع الثاني هو سلوك روسيا المستقل في السياسة العالمية، مؤكدا بقوله: "إننا نظهر التزامنا بمصالح دولتنا الوطنية واستعدادنا لحمايتها".

وأضاف: "لهذا السبب يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان الردع الفعال لروسيا والنصر في حرب المعلومات، وكذلك في سباق التسلح، ومن هنا جاء المخرج من جميع الاتفاقات العسكرية تقريبا".

وفي الوقت نفسه وصف موروزوف الصين بأنها المنافس الاقتصادي الرئيسي للولايات المتحدة، مضيفاً: "سيعرض عليها الحرب الاقتصادية وغيرها من "سحر" جميع أنواع الحروب الهجينة. هذا هو الواقع الحديث".

وتشير ميزانية البيت الأبيض المقترحة للسنة المالية 2021 إلى أن الصين وروسيا هما التهديد الرئيسي للبلاد، كما تخصص الميزانية 700 مليون دولار "لمواجهة" روسيا و24 مليون دولار لمحاربة "الدعاية والتضليل الروسي".

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الكلمات المفتاحية

واشنطن موسكو سيناتور روسي سيناتور روسي

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