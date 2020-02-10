خبير: مصر وضعت قضايا إفريقيا أمام صانع القرار الدولي





قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الإفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك بصمة مصرية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.وأضاف "قرني"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحقيقىة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن مصر حين تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي جاء هذا تتويجًا لجهودها في القارة الإفريقية.وأشار خبير الشئون الإفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر شاركت في 10 قمم إفريقية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقية، لافتًا إلى أن مصر استطاعت أن تضع القارة الإفريقية أمام صانع القرار الدولي.