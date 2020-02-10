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كرم جبر: الحكومة مسئولة عن تمويل المؤسسات الصحفية (فيديو)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:44 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحكومة هي المسئولة عن توفير الأموال للمؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى أن الصحف القومية لديها مطالب من الحكومة.

وأضاف "جبر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الحكومة ترى أن لديها أعباء أخرى مثل دعم الخبز وغيره وتريد من الصحف القومية أن تصرف على نفسها، متابعًا: "وزير المالية قال إن خطة التطوير التي استمع إليها في 2015 بشأن الصحف القومية لم يتحقق منها شيئا"، معقبا: "قولت للوزير ممكن نقعد لسنة 2025 ومفيش حاجه تتحقق إلا إذا أسرعنا بخطة الإصلاح، والضمان أن القانون الجديد لديه قواعد حازمة وصارمة".

وأوضح أن القانون الجديد ينص على أن الجمعية العمومية واجب عليها عزل مجلس الإدارة إذا لم ينفذ خطة التطوير والإصلاح، منوهًا بأن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفقا للقانون هو رئيس الجمعية العمومية.

وأشار إلى أن الخطة الإصلاحية للمؤسسات الصحفية القومية لمدة 5 سنوات مع تناقص الدعم تدريجيا للمؤسسات، متابعًا: "رئيس مجلس الإدارة والأعضاء هم المسئولين عن تنفيذ خطة الإصلاح".

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الكلمات المفتاحية

كرم جبر الهيئة الوطنية للصحافة الصحف القومية

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