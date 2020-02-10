تعرّف على تفاصيل انتداب الإمارات لمدرّسين من تونس

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، في بلاغ لها، أن وزارة التربية الإماراتية ترغب في انتداب مدرسين في التربية الموسيقية والمسرح والتربية التشكيلية واللغة العربية تخصص لسانيات وأساتذة لغة انجليزية، مع ضرورة الإستظهار بنسخة من شهادة الايلتس بمعدل لا يقل عن 7 أكاديمي و 7.5 عام.





وأوضحت الوكالة، أنه يشترط في المترشحين أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة، مع تقدير حسن أو قريب من الحسن في الإختصاصات المطلوبة، مع خبرة 3 سنوات في التدريس ولا يتجاوز سنهم 40 سنة.