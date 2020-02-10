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تعرّف على تفاصيل انتداب الإمارات لمدرّسين من تونس

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:37 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، في بلاغ لها، أن وزارة التربية الإماراتية ترغب في انتداب مدرسين في التربية الموسيقية والمسرح والتربية التشكيلية واللغة العربية تخصص لسانيات وأساتذة لغة انجليزية، مع ضرورة الإستظهار بنسخة من شهادة الايلتس بمعدل لا يقل عن 7 أكاديمي و 7.5 عام.

وأوضحت الوكالة، أنه يشترط في المترشحين أن يكونوا من الحاصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة، مع تقدير حسن أو قريب من الحسن في الإختصاصات المطلوبة، مع خبرة 3 سنوات في التدريس ولا يتجاوز سنهم 40 سنة.
  
ودعت الوكالة التونسية للتعاون الفني الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، موافـاتها بسيرة ذاتية مفصلة باللغة العربية والانجليزية، مرفقة بنسخة من الشهادة العلمية (الأستاذية أو الإجازة) في أجل أقصاه 10 مارس 2020 على البريد الإلكتروني  [email protected] ، مع الدخول على الرابط  وتعمير البيانات الموجودة  https://forms.gle/6fmJE6LEgeWtoMQ99 
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