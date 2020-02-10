روسيا: إسقاط طائرتين مسيريتين أطلقهما المسلحون في إدلب





ذكر مركز المصالحة الروسي، مساء اليوم الإثنين، أن المسلحون في مدينة إدلب السورية أطلقوا طائرتين هجوميتين من دون طيار على قاعدة حميميم، لافتاً إلى أنه تم إسقاطها بواسطة الدفاعات الجوية.





هذا وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء يوري بورينكوف، أن القوات الروسية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، صدت يوم أمس الأحد، هجومين شنتهما طائرات بدون طيار أطلقها المسلحون في إدلب.





وقال رئيس مركز المصالحة الروسي : إن " منظومة الدفاع الجوي عن القاعدة الجوية الروسية حميميم، كشفت وصدت في مساء يوم 9 فبراير مع بداية الليل، هجومين على القاعدة باستخدام الطائرات المسيرة، أطلقت من أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي يسيطر عليها المسلحون".





ولفت إلى أن الهجوم الأول من الاتجاه الشمالي الشرقي، تم التصدي له على مسافة نحو كيلومترين من القاعدة عبر منظومة الدفاع الصاروخي "بانتسير – إس".





وفي الهجوم الثاني، أصيب الهدف، الذي كان يقترب من القاعدة الجوية من الشمال الغربي (من البحر الأبيض المتوسط)، على مسافة 6 كيلومترات من القاعدة الجوية.



