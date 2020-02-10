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وكيل "تعليم النواب": "التطوع بالتدريس" استمرار للفشل في ملف المعلمين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:38 م
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النائب هاني أباظة
النائب هاني أباظة
دينا إبراهيم
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استنكر النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم في البرلمان، قرار وزارة التربية والتعليم بفتح باب التطوع في التدريس بالمدارس التابعة للوزارة، قائلا إن فتح باب التطوع في التدريس يعد استمرارًا للفشل في التعامل مع ملف المعلمين وتعمدًا لاستمرار العجز وإفساد العملية التعليمية ناهيكم عن تدمير شباب المدرسين بشروط تعجيزية للتعاقد.

وأشار عضو لجنة التعليم إلى أن وضع شباب المعلمين دائما في حالة عدم الاستقرار وتحت ضغط يؤثر سلبًا على قطاع عريض من الشباب وأسلوب التطوع كأنهم في الخدمة العامة، معقبا: "لا وألف لا للتطوع لأنه نوع من أنواع السخرة في زمن الحريات".

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، قد أصدر توجيهات للمديريات التعليمية بفتح باب التطوع أمام المؤهلات العليا التربوية، للعمل بمهنة التدريس في المدارس، بهدف سد العجز في جميع التخصصات.

ويُمنح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
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