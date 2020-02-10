وزارة التربية تضبط رزنامة عطل الثلاثي الثاني للسنة الدراسية 2019-2020

أعلنت وزارة التربية التونسية، عن رزنامة عطل الثلاثي الثاني للسنة الدراسية 2019-2020، محدّدة أيام العطل المدرسية كالتالي:





- 14 جانفي 2020: عيد الثورة والشباب

- من 02 فيفري 2020 إلى 09 فيفري 2020: عطلة نصف الثلاثي الثاني

- من 15 مارس 2020 إلى 29 مارس 2020: عطلة الربيع





ويذكر أن حاتم بن سالم وزير التّربية ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، كان قد استقبل اليوم الإثنين 10 فيفري 2020، أعضاء الجمعية الفرنكوفونية العالمية لمديري المؤسسات التّربوية برئاسة السّيّد علي الخلادي، لعرض الدليل الذي أنجزته الجمعية حول تحيين المناخ التّربوي وتقديم مشاريع التّكوين حول الحوكمة داخل المؤسسات التّربوية.