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عاجل.. عبد الحفيظ يكشف سبب غياب بادجي عن مباراة طلائع الجيش

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:31 م
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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب، هي مباراة مهمة من حيث النتيجة ومن حيث الأداء".

وتابع :"من أفضل المباريات التي أدينا فيها هذا الموسم، منذ البداية حتى النهاية".

وواصل :"العالم كله يعاني من ضياع الفرص، فمن أساسيات كرة القدم عدم التوفيق، ومن الممكن أن يكون أمر سلبي لو كان هناك "دلع" أو إصرار على عدم إحراز الأهداف".

وزاد :"اليوم أهدرنا عدة فرص بسبب عامل التوفيق فقط لا غير، نحن من الفرق التي تلعب بشكل جماعي ونبدأ الهجمات ونبنيها بشكل جماعي".

وأشار :"أليو بادجي كان متواجدا في المباراة اليوم، جواز السفر الخاص به كان لا بد أن يتم تجديده وتم الاتفاق مع فايلر على سفره عقب مباراة بيراميدز، وعاد بالأمس".

فايلر شعر بأن اللاعب مرهق من رحلة السفر الطويلة من السنغال إلى القاهرة".

وعن موعد انتظام مشاركة رمضان صبحي في التدريبات قال :"رمضان صبحي على بعد أيام وسيشارك في التدريبات الجماعية، ما يهمنا هو تواجده في مباراة السوبر، نحن نظر إلى أولياتنا رغم أن جميع المباريات هامة".

وأتم حديثه :"الأهم هو مشاركة رمضان صبحي في التدريبات دون أن يشعر بأي ألم".
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الكلمات المفتاحية

سيد عبد الحفيظ رينيه فايلر رياضة الفرص الضائعة

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