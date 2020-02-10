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وزير النقل: الرئيس وجه بتقليل المسافات بين محاور النيل لـ25 كم

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:26 م
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كامل الوزير وزير النقل
كامل الوزير وزير النقل
داليا الحسين
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قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقليل المسافات بين محاور النيل لـ 25 كم، مضيفًا: "تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل وجار تنفيذ (8) محاور بالإضافة إلى (6) مستقبلًا".

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء خاص ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 21 محورا جديدا على النيل، مشيرا إلى أن محور ديروط يشمل 16 عملًا صناعيا ومنها 12 كوبري يضم 3 كباري رئيسية و9 كباري فرعية.

ونوه وزير النقل والمواصلات إلى أن الرئيس السيسي وجه بالإهتمام بصعيد مصر، موضحا: "في 30 يونيو القادم سنقدم لأهالي المنيا محور متكامل يربط شرق بغرب النيل"، معقبًا: "نسعي لتسهيل الحركة بين مدن الصعيد من أجل راحة أهالينا".

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الكلمات المفتاحية

وزير النقل كباري المسافات السيسي

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