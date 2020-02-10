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"الري" تشيد بوعى المصريين في أزمة سد النهضة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:25 م
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محمد السباعي
محمد السباعي
أمنية فوزي
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قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الفترة الماضية من مفاوضات سد النهضة، شهدت تحويل نقاط الاتفاق إلى نقاط فنية بحتة غير قابلة للنقاش.

وأشاد "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، بزيادة وعي المصريين وإلمامهم بالظروف والملابسات المحيطة بظروف أزمة سد النهضة.

وتابع: "أهم النقاط التي تشغلنا وكذلك الجانب السوداني هي الوارد السنوي بما يغطي لنا احتياجاتنا بما لا يسبب الضرر الجسيم إذا لم تتوافر الموارد الكافية، حيث أننا نعتمد على 98% من احتياجتنا المائية من مياه النيل، ونحن من أكثر دول العالم جفافًا وبالتالي نشدد على أهمية الادارة المشتركة".
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الكلمات المفتاحية

وزارة الري مياه النيل مفاوضات سد النهضة

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