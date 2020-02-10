Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:23 م
Advertisements
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
Advertisements

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار لجنة الانضباط بإيقافه لمباراة وغرامة 50 ألف جنيه على خلفية ما حدث عقب نهاية مباراة بيراميدز.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"أنا حزين للغاية لما تم اتخاذه.. المسابقة تدار بلوائح وقوانين وليس بالأهواء".

وأضاف :"مع احترامي الكامل للجنة ولاتحاد الكرة، هل يعقل أن يتم الإعلان عن العقوبة بين شوطي مباراة اليوم". 

وأشار :"ما قولته للكابتن إبراهيم نور الدين "بلاش صفارة كتيرة يا كابتن عايزين نلعب".

وأوضح :"هل البطاقة الصفراء الآن هي توقيع الغرامة بقيمة 50 ألف جنيه، لو فعلت أي شئ في اللقاء كان الحكم طردني".

وتابع :"عقب نهاية المباراة قمنا بتهدئة لاعبي بيراميدز، لم أتحدث ولم أتجاوز مع أحد نهائيا".

واستطرد :"هل في قرار في العالم كله يصدر بين شوطي المباراة، أمامنا مباراة هامة للغاية أمام المصري ولها حسابات جماهيرية وفنية".
وتسأل :"ماذا حدث من النادي الأهلي في أحداث مباراة بيراميدز، وماذا فعلنا".

وزاد :"علاقتنا متميزة للغاية مع اللاعبين، قمنا بمصافحة اللاعبين أمثال إسلام عيسى ودونجا عقب نهاية المباراة".

وأتم حديثه :"ليس لي علاقة نهائيا بأحداث مباراة بيراميدز، الأهلي ليس طرفا في المباراة نهائيًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيد عبد الحفيظ ايقاف عبد الحفيظ اهلى أخبار الأهلي

أخبار تهمك

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من عبد الحميد بسيوني عقب خسارة الطلائع بثلاثية أمام الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ حوالي 4 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 14 ساعة

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

موضوعات متعلقة

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يرد على تصريحات رئيس سموحة

عاجل.. توبيخ سيد عبد الحفيظ وإيقاف رضا عبد العال

عاجل.. إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر

آخرها بحري.. المباريات التي يغيب عنها مرتضى منصور للإيقاف

خطابات من اتحاد الكرة لمنع الموقوفين من حضور المباريات

عاجل.. رد ناري من طارق العشري بعد قرار إيقافه ثلاث مباريات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:10 م

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

08:17 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

06:55 م

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

04:40 م

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

04:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status