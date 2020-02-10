"مظاهرة حب".. الفجر الفني ينفرد بإراء الشعراء والملحنين في كليب "سقف" لرامي جمال

سيطرت البهجة والتفاؤل في الشارع المصري وذلك بسب صناع فيديو كليب "سقف" لرامي جمال، الذي طرحه مساء أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.



وجعل رامي جمال، حالة من التفاؤل والسعادة تعوم من جديد في ظل الأجواء الغير سعيدة بداية هذا العام، كما استطاع أن ينشر البسمة في وجه الجميع بكلمات بسيطة دخلت قلب الجمهور المصري بسهولة، لذلك وجه الجمهور رسائل إيجابية لصناع عمل أغنية "سقف" معبرين عن مدي إعجابهم بالعمل الذي يستحق أن يكون من ضمن افضل الأعمال لهذا العام.



وقامت بوابة " الفجر الفني " أن بأخذ رأي بعض الشعراء والملحنين في فيديو كليب "سقف"



أشاد الملحن محمود الخيامي، بفيديو كليب "سقف" قائلًا "الأغنية حالة مبهجة وكلماتها بسيطة لذلك وصلت إلى قلوب الجمهور، موضحا أن الأعمال البسيطة هي التي تسطيع الوصول إلى الناس، قائلا" هي مش أغنية دي مظاهرة حب "واتمنى أنها توصل للعالم العربي كما حققت انتشار كبير في مصر، لإنها الأغنية تستاهل، كما أعرب عن حبه الشديد ل رامي جمال، بإنه من الفنانين المثقاقفين في المزيكا ويستاهل كل خير، وحرص على تهنئة باقي فريق العمل.



وأكد الشاعر عمرو المصري، بإن الأغنية مختلفة ومليئة بالطاقة الإيجابية والبهجة، لافتا إلى أن المزيكا جديد وحماسية، وأن الجمهور يحتاج أن يسمع نوعية هذا الأغاني المبهجة خصوصا ان جو الشتاء كئيب والأغنية خرجت الناس من الحالة الزهق، وهي الأغنية متغنية من القلب، كما أنها نوع جديد عن رامي جمال.



وأعرب الشاعر أسامة محرز، بالفيديو كليب قائلا "الاغنيه عجبتني كلامها متفائل والشاعر مستخدم لهجه مش بعيده عن الناس بالعكس مستخدم لهجه الناس دلوقتى.. وهو وبلال عملوا ده قبل كده في عيش بشوقك لتامر، اللحن متفائل وممتع وتوما كاالعاده مبدع، واللي عاجبني خروج رامي عن المتوقع وجراته.



ووجه الملحن كريم طارق، التحية إلى كل صناع أغنية "سقف" قائلًا "بإنها حالة جيدا للغاية َمطمئنة في ظل انتشار اغاني المهرجانات، وهي تعتبر مسروقة من بعض الأغاني موضحا إلى أن أغنية" سقف "أدخلت حالة من التفاؤل على الجميع وهي مختلفة ومبهجة، واتمنى ان ينتشر مثل هذا الأعمال الفترة المقبلة.