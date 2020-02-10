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مواعيد مباريات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:16 م
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الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإنجليزي الممتاز
علي خلاف
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انطلقت منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في 8 فبراير الجاري بمباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس وتنتهي الجولة في اليوم الـ16 من نفس الشهر.

تحديدات الجولة الـ26 من مسابقة البيرميرليج
وتشهد الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم العديد من التحديات الكبيرة حيث يسعى وولفرهامبتون صاحب الترتيب الثامن في المسابقة المحلية لضمان المركز المؤهل للدوري الأوروبي عندما يستقبل المنافس القوي ليستر سيتي الذي يرغب في إستمراره في المربع الذهبي.

وفي نفس الجولة يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نورويتش سيتي، بينما يستقبل أستون فيلا ضيفاً من العيار الثقيل هوا مانشيستر سيتي ، ثم سيتقابل أرسنال مع نيوكاسل و تُختتم مباريات الجولة بمباراة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في صراع مباشر على المركز الرابع.

مواعيد مباريات الجولة الـ26 من البيرميرليج
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام من عشاق الدوري الإنجليزي كافة مواعيد الجولة السادسة والعشرين من المسابقة الأقوى في العالم وإليكم الجولات:-

1- وولفرهامبتون - ليستر سيتي 
الجمعة 14 فبراير 2020 في تمام الـ22:00 مصر، 23:00 السعودية.

2- ساوثامبتون - بيرنلي
السبت 15 فبراير 2020 في تمام الـ14:30 مصر، 15:30 السعودية.

3- نورويتش سيتي - ليفربول
السبت 15 فبراير 2020 في تمام الـ19:30 مصر، 20:30 السعودية.

4- أستون فيلا - توتنهام 
الأحد 16 فبراير 2020 في تمام الساعة الـ2020،16: مصر ،17:00 السعودية.

5- أرسنال - نيوكاسل يونايتد
الأحد 17 فبراير 2020، في تمام الساعة الـ18:30 مصر، 19:30 السعودية.

6- تشيلسي - مانشستر يونايتد
الأحد 17 فبراير 2020، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، 23:00 السعودية.
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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي ليفربول الدوري الإنجليزي آستون فيلا

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