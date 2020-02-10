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مسئولة الطلاب المصريين بـ"ووهان": "الحالة مستقرة.. وجميعنا بخير"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:17 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة عزة عبدالوهاب، العائدة من الصين ومسئولة الطلاب المصريين بجامعة ووهان الصينية، إن كل المصريين في الحجر الصحي بمطروح في حالة جيدة، ومسقرة، ولم تظهر أي أعراض مرضية عليهم.

وأشارت "عبدالوهاب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنهم يقومون بالتريض يوميا، والتعرض لأشعة الشمس، معقبة: "الناس كلها مبسوطة، إحنا كنا محرومين من الشمس في ووهان".

وأضافت مسئولة الطلاب المصريين بجامعة ووهان الصينية، أن هناك متابعة دقيقة لكل المتواجدين في الحجر الصحي، منوهة بأن درجة الحرارة لو ارتفعت بمعدل درجة واحدة لأي شخص يتم نقله فورا إلى المستشفى وإجراء تحليل له.
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الكلمات المفتاحية

ووهان كورونا عمرو أديب الحجر الصحي

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