Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد جدة يفقد نجم الفريق أمام الهلال

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:05 م
Advertisements
الاتحاد والهلال
الاتحاد والهلال
أمل الحلفاوي
Advertisements

استطاع فريق ضمك من تحقيق الفوز أمام نظيره اتحاد جدة، بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، والذي أقيم على أرضية ملعب الملك عبدالعزيز.

وقد تلقى ليوناردو خيل الكارت الأصفر خلال اللقاء عند الدقيقة 70، ليكون بهذا قد تحصل على 3 كروت صفراء ليغيب على إثرهم عن المباراة بعد المقبلة للفريق أمام الهلال.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت بعد المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة قد ضم الأرجنتيني ليوناردو خيل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في انتقالات الشتاء التي انتهت منذ عدة أيام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الهلال الدوري السعودي اتحاد جدة

أخبار تهمك

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

أول تعليق من عبد الحميد بسيوني عقب خسارة الطلائع بثلاثية أمام الأهلي

منذ ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ حوالي 4 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 4 ساعات

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

المهددون بالغياب عن الأهلي في مواجهة الهلال

مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك AlNassr بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY السعودية الرياضية رابط ماتش النصر ARSENAL

النصر ضد ضمك.. العالمي يسعى لتأمين الصدارة والوافد الجديد يبحث عن الخروج من القاع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:10 م

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

08:17 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

06:55 م

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

04:40 م

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

04:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status