موزّعو الأدوية يرفضون إخضاعهم للأداء على القيمة المضافة

عبّر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الشاذلي فندري، اليوم الاثنين 10 فيفري 2020، عن رفضه للإجراء المتعلق بفرض أداء على القيمة المضافة على موزعي الأدوية بالجملة، مذكّرا ان وزير المالية اعترف بأن هذا الإجراء يفتقر لآليات لتطبيقه.





كما ذكّر رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مصطفي عروسي أن فرض أداء على القيمة المضافة على موزعي الأدوية بالجملة هو إجراء قديم وليس جديد و لكن وقع تأخير تطبيقه لأكثر من مرة نظرا لاعتراف الجميع بصعوبة تطبيقه.





وقد كانت ​​​​​الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة والمواد الصيدلية وشبه الطبية قد لوّحت بإضراب مفتوح بداية من يوم 13 فيفري الحالي على خلفية إخضاع المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للأداء على القيمة المضافة.