تفاصيل هبوط طائرة رش صغيرة اضطراريًا في عسير





كشفت إمارة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل تعرض طائرة رش من نوع "THRUSH S2R-34" لهبوط اضطراري، في منطقة تقع بين محافظتي النماص والمجاردة بمنطقة عسير.





وذكر المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، في بيان: أنه "بينما كانت الطائرة تمارس إحدى مهامها المعتادة للقيام بمكافحة الجراد الصحراوي، وهي في طريقها بين محافظة القنفذة والسليل هبطت اضطراريًّا في موقع بعيد عن المناطق المأهولة شرق مركز خاط".





وأوضح البيان أنه وفق المعلومات الأولية، فإن قائد الطائرة وهي تعمل بمحرك واحد، بحالة جيدة؛ حيث كان الوحيد على متنها عند سقوطها.





وأمر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإنشاء غرفتي عمليات من خلال العمليات المشتركة بالإمارة، بقيادة مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير؛ إحداهما في محافظة النماص، والثانية في محافظة المجاردة، وجرى تكليف 3 فرق من النماص وأخرى من المجاردة مركز خاط مشيًّا على الأقدام.





وأوضح أمير منطقة عسير، أن مهام البحث تشارك فيها فرق من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وفريق "ساعد".





وسبق ذلك إجراء مسح لكامل منطقة الحادث من قبل طيران القوات الجوية، فيما أشار متحدث إمارة عسير إلى أنه سيتم إصدار بيان آخر لأي مستجدات حول الحادثة.



