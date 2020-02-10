أهم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 10 / 2 / 2020

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 10 فبراير لعام 2020 ،العديد من الاخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها الفوز بثلاثية نظيفة على طلائع الجيش في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين:





أهم أخبار النادي الأهلي اليوم





قطار الأهلي يعبر محطة طلائع الجيش بثلاثية نظيفة





واصل قطار الأهلي سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وذلك بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر المسابقة.





الفريق الأحمر نجح في تحقيق الفوز الرابع عشر على التوالي في الدوري المصري هذا الموسم ليواصل الابتعاد في صدارة الترتيب.





تقدم الأهلي بهدف أول عن طريق جونيور أجاي في الدقيقة 33، وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني للمارد الأحمر من تصويبة صاروخية في الدقيقة 69، وعزز محمد مجدي "أفشة" من تقدم الأهلي مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 85.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى 42 نقطة مواصلًا التحليق وحيدًا في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.





إيقاف عبد الحفيظ وغرامة مالية ضخمة على الأهلي





قررت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه خمسون ألف جنيه.









كما قررت اللجنة تغريم النادي الأهلي مائة ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.





تعرف على أخبار النادي الأهلي





أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي





أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي نجم المارد الأحمر، سينتظم في التدريبات مع زملاءه نهاية الأسبوع الجاري.





أضاف عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "صبحي سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي"، مشيراً إلى أن الحالة الفنية والبدنية للاعب هي من ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك 20 فبراير (شباط) الجاري.





وكان رمضان صبحي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية.





من جهة أخرى، بدأ سعد سمير المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي، وذلك للتعافي من إصابة في وتر أخيل، حيث سيسافر بعد نهاية هذه المرحلة إلى ألمانيا لتحديد برنامج تأهيلي خاص به.





تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي





قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي بتأخير مباراة الأهلي والمصري والمقرر إقامتها يوم 14 فبراير القادم على ملعب المكس ضمن مباريات الجولة السادسة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





وقررت اللجنة تأخير اللقاء ليقام فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف.





وجاء قرار تاخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.





موجز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 10 / 2 / 2020





الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بالقاهرة

وافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الزمالك، في الدوري العام على ملعب القاهرة الدولي.





وجاءت الموافقات الأمنية، عقب تلقي توصية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، لإقامة المباراة في موعدها المحدد لها سلفًا، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.









وأكد مسؤولو الجبلاية في وقت سابق، إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري في السابعة والنصف من مساء يوم 24 فبراير الجاري باستاد القاهرة.





وأوضح اتحاد الكرة أن المباراة ستقام دون جماهير، ويقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا لكل نادٍ.





مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر





يسعى مهاجم النادى الأهلى محمود كهربا المنضم حديثاً إلى القلعة الحمراء في الحصول على فرصته بالمشاركة بشكل أساسي مع الفريق.





وطلب محمود كهربا من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من الحصول على فرصة كلاعب أساسي.





كما كثف فايلر من جلساته مع اللاعب من أجل وضعه على الطريق الصحيح ليكون مؤثرًا فى الخط الأمامى، ويدخل حساباته للمشاركة في القوام الأساسي للمارد الأحمر.





ويشارك محمود كهربا كبديل مع النادى الأهلى، ويعتمد فايلر علىه فى الشوط الثانى، خلال مباريات الفريق المحلية والإفريقية خلال الفترة الماضية.





يذكر لان انضم كهربا إلى القلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 4 سنوات ونصف من صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالى.





أبرز أخبار الأهلي اليوم





أول تعليق من الأهلي على احتمالات تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك





رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول إمكانية تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك في القمة.





ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في الرابع والعشرين من فبراير الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.





وأكد عبد الحفيظ على أن النادي لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز والمحدد لها يوم ٢٤ من الشهر الجاري.





وأضاف أن تأجيل لقاء الزمالك في الدوري لم يتم مناقشته من الأساس وفق ترتيبات الجهاز الفني لجدول الدوري المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.



