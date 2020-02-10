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مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.. مواجهات متوازنة لبرشلونة وريال مدريد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:54 م
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برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
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تنطلق منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، يوم الجمعة المقبلة، نستعرضها لكم في السطور التالية.

حيث تفتتح مباريات الجولة بمباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا، يوم الجمعة 14/2 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

مايوركا × ألافيس، تقام المباراة يوم السبت الموافق 15/2، في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت الإمارات.

خيتافي × برشلونة، تقام المباراة يوم السبت الموافق 15/2، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

فياريال × ليفانتي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 15/2، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

غرناطه × بلد الوليد، تقام المباراة يوم السبت الموافق 15/2، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

إشبيلية × إسبانيول، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16/2، في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.

ليجانيس × ريال بيتيس، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16/2، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

إيبار × ريال سوسيداد، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16/2، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

أتلتيك بلباو × أوساسونا، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16/2، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ريال مدريد × سيلتا فيجو، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16/2، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.
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الكلمات المفتاحية

سيلتا فيجو ريال مدريد خيتافي برشلونة الدوري الإسباني

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