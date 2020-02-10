مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.. مواجهات متوازنة لبرشلونة وريال مدريد

تنطلق منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، يوم الجمعة المقبلة، نستعرضها لكم في السطور التالية.





حيث تفتتح مباريات الجولة بمباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا، يوم الجمعة 14/2 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





مايوركا × ألافيس، تقام المباراة يوم السبت الموافق 15/2، في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت الإمارات.





خيتافي × برشلونة، تقام المباراة يوم السبت الموافق 15/2، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.





فياريال × ليفانتي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 15/2، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.





غرناطه × بلد الوليد، تقام المباراة يوم السبت الموافق 15/2، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





إشبيلية × إسبانيول، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16/2، في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.





ليجانيس × ريال بيتيس، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16/2، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.





إيبار × ريال سوسيداد، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16/2، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.





أتلتيك بلباو × أوساسونا، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16/2، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.





ريال مدريد × سيلتا فيجو، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 16/2، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.