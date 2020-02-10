هاني شاكر يوجه رسالة صادمة لـ حمو بيكا ويمدح حسن شاكوش (فيديو)

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن اجتماع النقابة القادم سيحدد عملية الضبط لأغاني المهرجانات، مشيرًا إلى أن غياب القدوة الفنية والحفلات والإنتاج أسباب ساعدت على انتشار أغاني المهرجانات.



وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين: "أتمنى أن تعود الدولة مرة أخرى للإنتاج الفني من أجل مواجهة أغاني المهرجانات"، مؤكدًا أن أغاني المهرجانات ليست فن ولا تفيد المواطنين.



وأكد أنه لابد من احتواء هؤلاء الشباب الذين يقدمون المهرجانات ولكن بضوابط، مضيفًا: "حسن شاكوش مطرب شعبي جيد وصوته مميز أما صوت حمو بيكا لا يصلح للغناء".

