ماريتا الحلاني لـ الفجر الفني: والدي لم يعترض على دخولي الفن.. واستفدت من نصائحه وخبرته

قالت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني إنها لم تواجه أي اعترض من والدها فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، على دخولها في الوسط الفني.



وأضافت ماريتا في تصريح خاص للفجر الفني، أن والدها لم يعترض بشأن دخولها لمجال الغناء، وعندما كانت صغيرة في مرحلة الطفولة، لم يكن يتوقع أنها ستصبح فنانة، وكان يخاف عليها في البداية.



وتابعت أنها استكملت دراستها وكان الغناء مجرد هواية مفضلة لها في البداية، ولكن والدها عاصي الحلاني شاهد مدى حبها للغناء وأن لديها موهبة وتتمنى الوصول إلى حلمها وتحققه، فدعمها بنصائحه وخبرته الكبيرة في الفن.



وأوضحت أنها محظوظة بوالدها لأنه يرى ضرورة دعم الأهل لأولادهم ومساندتهم وتنمية مواهبهم.