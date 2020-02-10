الأربعاء.. افتتاح معرض "هوى" للفنان هاني عبدالبديع بالهناجر

يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "هوى" للفنان التشكيلى الدكتور هانى عبدالبديع، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٢ فبراير الجاري بقاعة آدم حنين، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.



وعن المعرض يقول الدكتور هانى عبد البديع، أنه يضم مجموعة من الأعمال الفنية المعبرة عن الوجوه والجسد بشكل بسيط وصادق، بهدف إعادة تشكيل الواقع فى صور متألقة، بألوان مشرقة ومساحات متناسقة، ويستمر المعرض حتى ١٧ فبراير الجاري.