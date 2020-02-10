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تعليق هاني شاكر على أغنية "بنت الجيران"

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:19 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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انتقد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الكلمات المبتذلة في أغاني المهرجانات، مشيرُا إلى أن غالبية مطربي المهرجانان لا يقرأون ولا يكتبون.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين: "استمعت لأغنية "بنت الجيران وتعجبت من كلماتها المبتذلة، وهذا الكلام مرفوض، معقبًا: "حزين أن أغاني المهرجانات هي الأكثر انتشارا".

وتابع: "لن يكون هناك حق لمطربين المهرجانات في الانتخاب بالنقابة"، مشيرا إلى أن حسن شاكوش، صاحب أغنية بنت الجيران لم يحصل على عضوية النقابة؛ ولكنه امتحن ونجح، معقبًا: "معرفش ليه اختار اسم شاكوش مع ان اسمه في البطاقة مش كده!!".

وأكمل نقيب المهن الموسيقية: "حمو بيكا رسب في اختبارات نقابة المهن الموسيقية"، مردفًا: "سنضبط أغاني المهرجانات وسنجعلها قانونية لمن يصلح فقط".
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