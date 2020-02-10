أنابيلا هلال لـ"الفجر الفني": وجودي في The Voice Kids سيكون مفاجأة.. ولن أتخلى عن محطة الـ MTV

تشارك الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال في تقديم برنامج ذا فويس سينيور والذي سيتم عرضه عبر شاشات ال mbc قريبًا.



وكشفت أنابيلا في تصريح خاص للفجر الفني عن استعدادها للظهور في برنامج ذا فويس كيدز لتقديم حلقاته، وأكدت أن ظهورها في ذا فويس كيدز سيشكل مفاجأة كبيرة للجمهور.



وبسؤالها عن مصير تواجدها في محطة ال MTV اللبنانية، أعربت عن سعادتها الشديدة بخوض تجربة تقديم ذا فويس سينيور، ونفت الشائعات التي تتردد حول تخليها عنها وأكدت على قبولها لاستكمال تقديم برنامج ديو المشاهير في حال تم تحضير موسم جديد منه.



جدير بالذكر، أن ذا فويس سينيور يتضمن ا 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.





ويأتي قرار "إم بي سي" باطلاق النسخة الأولى من "ذا فويس سينيور" بعدما حققت النسخة العربية من "ذا فويس"، و"ذا فويس كيدز" نجاحات كبيرة وشهرة واسعة بالوطن العربي.

