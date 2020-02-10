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فردوس عبدالحميد في عزاء لينين الرملي (صور)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:52 م
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فردوس عبدالحميد
فردوس عبدالحميد
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرصت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير لينين الرملي، المقام في مسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة.

وقدم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام واجب عزاء لينين الرملي، وعلى رأسهم أسامة هيكل، وزير الإعلام، لبلبة، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، محمد صبحي، إلهام شاهين، عبد الرحمن أبو زهرة.

ومن الجدير بالذكر ان الكاتب الكبير لينين الرملي، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي بعد صراع طويل مع المرض، ونقل على أثره إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، لمدة أسبوع.
فردوس عبدالحميد في عزاء لينين الرملي (صور)
فردوس عبدالحميد في عزاء لينين الرملي (صور)
فردوس عبدالحميد في عزاء لينين الرملي (صور)
فردوس عبدالحميد في عزاء لينين الرملي (صور)
فردوس عبدالحميد في عزاء لينين الرملي (صور)
فردوس عبدالحميد في عزاء لينين الرملي (صور)
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