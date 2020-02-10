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الإمارات تدين الهجوم على وحدة الجيش الجزائري

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:10 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، أنها تدين بشدة الهجوم الذي استهدف وحدة للجيش الوطني الجزائري، بالقرب من الحدود مع مالي، وأدى إلى مقتل جندي جزائري.

وأكدت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان لها، على أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربة عن بالغ التعازي والمواساة للحكومة والشعب الجزائري الشقيق ولأسرة وذوي الضحية.

هذا وذكر تلفزيون النهار الجزائري، مساء يوم أمس الأحد، أن "وزارة الدفاع أعلنت عن قيام إنتحاري على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة اتسهدفت مفرزة للجيش، وذلك في منطقة تيماوين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية، أن العسكري المكلف بمراقبة المفرزة "تمكن من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببًا في استشهاد الجندي الحارس".

وتابع بيان وزارة الدفاع: "على إثر هذا الإعتداء الجبان، يتقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة السيد اللواء السعيد شنفريحة، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه الطيبين، منوهًا باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي، مؤكدًا على عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين، عبر كامل التراب الوطني حفاظًا على أمن واستقرار البلاد".

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الكلمات المفتاحية

الهجوم على الجيش الجزائري الجيش الجزائري الإمارات

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