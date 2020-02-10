مواطن من داخل الحجر الصحي: "كل مطالبنا مُجابة.. ومتدلعين"



وأضاف أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان صينية، أن يومهم بالحجر الصحي يبدأ 9 صباحا، حيث يقوم فريق التمريض بقياس درجة الحرارة مرة صباحا، وأخرى مساء، متابعا: "طلبنا سمك وجابوه، وطالبنا كرة قدم... احنا بنتدلع"، لافتا إلى أن كل مطالبهم يتم تنفيذها.





وأضاف أنهم لديهم خطوط تليفونات في الغرف للتواصل مع ذويهم، متابعا: "إحنا بننفذ التعليمات التي توجه لنا، والقائمين على الحجر الصحي يلبوا كل مطالبنا".



وأشار "نجاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم أجروا فحص شامل في أول يوم لهم بالحجر الصحي، لافتا إلى أن كل من ثبت إصابته بأي مرض حتى لو أنيميا يتم صرف علاج له.