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على رأسها ألمانيا.. الدول العشر الأولى في أعداد السياح القادمة لمصر

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
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يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الحيوية الذي يعمل به مئات الآلاف من المصريين، ثروة بشرية تحقق أعلى فوائد ينتعش بها الدخل القومي، ومنذ عام 2017 وبدأت حركة السياحة في مصر تنتعش بشكل كبير، وجاءت دولة ألمانيا في المركز الأول لأعوام 2017 وعام 2018 و2019، ففي عام 2017 زار 1.2 مليون سائح ألماني مصر، ووصلت عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح الألمان في مصر إلى 12.6 مليون ليلة سياحية، وفي عام 2018 بلغ عدد السائحين الألمان مليون و707 الف و382 سائح، بينما في عام 2019 بلغ عدد السائحين الألمان 13.6 مليون سائح.

المرتبة الثانية.. أوكرانيا
وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية في أعداد السائحين لمصر في عامي 2017 و2018، حيث بلغ عدد السائحين الأوكرانيين لمصر في عام 2017 797.2 ألف زائر، وسجلت عدد الليالي السياحية للزائرين 5.6 مليون ليلة، وفي عام 2018 سجل عدد السائحين الأوكرانيين في مصر مليون و174 ألف و234 سائحًا.

المرتبة الثالثة.. السعودية
واحتلت السعودية المرتبة الثالثة، والصدارة في الدول العربية في أعداد السائحين في مصر لأعوام 2017 و2018 و2019، ففي عام 2017 سجل عدد السياح السعوديين في مصر669.5 ألف سائح، وفي عام 2018 بلغ عدد السائحين السعوديين 909 ألف و92 سائحًا، وحافظت السعودية على هذه المرتبة في عام 2019 مع زيادة في أعداد السائحين.

المركز الرابع.. السودان
وجاءت السودان في المركز الرابع عامي 2017 و2018 في أعداد السائحين، حيث بلغ عدد السائحين السودانيين في مصر عام 2017 "347.7" ألف سائح سوداني، بينما في عام 2018 سجل عدد السائحين السودانيين 459 ألف و607 سائح سوداني.

بريطانيا.. المركز الخامس
وتقدمت المملكة المتحدة في احتلال المركز الخامس في عام 2018، عن عام 2017، حيث كانت في المرتبة السادسة في أعداد السائحين البريطانيين في مصر، وسجل عدد السياح البريطانيين في مصر عام 2018 435 ألف و727 سائحًا، بالمقارنة بعام 2017 حيث كان عدد السائحين البريطانيين 316 ألف سائحًا، وتزايد الأعداد في عام 2019.

المركز السادس.. إيطاليا
كما تقدمت إيطاليا للمركز السادس في عام 2018، فبلغ عدد السائحين الإيطاليين 421 ألف و992 سائحًا، أما في عام 2017 كانت تحتل المركز الثامن حيث سجل عدد السائحين الإيطاليين 255 الف سائحًا إيطاليًا، وحققت زيادة في الأعداد في عام 2019.

المركز السابع.. ليبيا
وجاءت ليبيا في المركز السابع في عام 2018، والمركز الخامس في عام 2017، وفي عام 2019 حافظت على مركزها مع زيادة في معدلات السياحة، حيث جاءت بعد السعودية والسودان في الدول العربية.

الدول الأوروبية والأفريقية
وحققت كل الدول الأوروبية زيادة في معدلاتها إلا دولتين هما قبرص وأيسلندا، ومع زيادة معدلات الدول العربية إلا أنها تراجعت في كل من العراق وفلسطين.

وفي أفريقيا تراجعت معدلات السياحة في أثيوبيا ونيجيريا والصومال، وفي منطقة جنوب آسيا، أيضا تراجعت باكستان في معدلات السياحة القادمة لمصر.

دولة الإمارات
وزادت أعداد السائحين في مصر عام 2019 عن الأعوام الماضية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ عدد السائحين 16.7 مليون سائح، وسلطنة عمان فبلغ عدد السائحين 2.5 مليون سائح، وزادت ونمت أيضًا في المغرب حيث سجل عدد السائحين المغربيين 13.3 مليون سائح، بينما سجلت تونس 9.5 مليون والأردن 4.5 مليون سائح.
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