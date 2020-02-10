افتتاح معرض ديارنا "شغل أيدينا" بمدينة قنا (صور)



تفقد نائب المحافظ والسكرتير العام، المعرض بأقسامه المختلفة والمنتجات المتنوعة المعروضة والتي شملت (المشغولات اليدوية – ملابس – أزياء مدرسية -المفروشات- اكسسوارات - وسلع غذائية – ومخبوزات – أواني فخارية – خزف).



وأشاد الدكتور حازم عمر، بجودة المعروضات وأسعارها المناسبة، موجها المسئولين بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه تنفيذ مثل هذه المعارض والمبادرات، وتوفير منافذ بيع مناسبة للجمعيات والأسر المنتجة لعرض منتجاتها وسد احتياجات المواطنين وتوفير السلع المختلفة للمستهلكين بأسعار مناسبة.



ومن جانبه أكد السكرتير العام، على أن أجهزة المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في كافة المجالات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني حيث تساهم تلك المشروعات بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب والفتيات.



فيما أوضح حسين الباز، أن المعرض تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بمشاركة 18 جمعية اهلية بمختلف مراكز المحافظة بالإضافة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية اهلية من محافظة البحر الأحمر واخري من محافظة سوهاج لافتا إلى أن المعرض سيعمل على مدار 8 أيام.

افتتح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وكمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، معرض ديارنا (شغل أيدينا)، بقاعة بسمة الجنوب، بمدينة قنا، والذى تقيمه مديرية التضامن الاجتماعي.جاء ذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية.