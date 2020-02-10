القابضة "للغزل والنسيج" تكشف تفاصيل إنشاء أكبر مصنع في العالم بالمحلة

قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة ستدشن أكبر مصنع للعزل والنسيج على مستوى العالم في المحلة، يستوعب 182 ألف ماكينة للغزل، ومثيل هذ المصنع في الهند، ولا يتجاوز عدد الماكينات به الـ160 ألف ماكينة.



وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن المصنع سينتج 30 طنًا في اليوم، وهذه طاقة شركة المحلة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة في صناعة الغزل والنسيج، في ظل تواجد عدد كبير من الماكينات القديمة.



ولفت إلى أن الماكينات الحديثة تؤدي إلى تقليل التكلفة وزيادة الجودة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تدريب العمالة على استخدام الماكينات الحديثة على أعلى مستوى في مركز تدريب في المحلة، وسيدار من قبل إحدى الشركات السويسرية.

