Advertisements
Advertisements
Advertisements

القابضة "للغزل والنسيج" تكشف تفاصيل إنشاء أكبر مصنع في العالم بالمحلة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:06 م
Advertisements
مصنع الغزل والنسيج
مصنع الغزل والنسيج
كساب أحمد
Advertisements
قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة ستدشن أكبر مصنع للعزل والنسيج على مستوى العالم في المحلة، يستوعب 182 ألف ماكينة للغزل، ومثيل هذ المصنع في الهند، ولا يتجاوز عدد الماكينات به الـ160 ألف ماكينة.

وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن المصنع سينتج 30 طنًا في اليوم، وهذه طاقة شركة المحلة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة في صناعة الغزل والنسيج، في ظل تواجد عدد كبير من الماكينات القديمة.

ولفت إلى أن الماكينات الحديثة تؤدي إلى تقليل التكلفة وزيادة الجودة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تدريب العمالة على استخدام الماكينات الحديثة على أعلى مستوى في مركز تدريب في المحلة، وسيدار من قبل إحدى الشركات السويسرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصانع المحلة مصانع الغزل والنسيج انتاج مصانع المحلة القابضة للغزل والنسيج

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 6 ساعات

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

منذ ساعتين

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ ساعتين و 5 دقيقة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 12 ساعة

السوبر الإفريقي.. مفاجأة مرتضى منصور في اجتماع مع لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

منذ أقل من ساعتين

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

watch ahly بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 2/10 بالدوري المصري الأهلي بطل الدوري Ahly Now

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش KORA ONLINE بث مباشر يلا شوت الاهلي ضد طلائع الجيش kora star

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج باستثمارات يابانية في كفر الشيخ

قطاع الأعمال: 540 مليار جنيه القيمة الإجمالية لماكينات "الغزل والنسيج"

وزير قطاع الأعمال: تخصيص 21 مليار جنيه لتطوير صناعة الغزل والنسيج

هندسة الإسكندرية تنظم الملتقى الأول لصناعة الغزل والنسيج (صور)

القابضة للغزل والنسيج: تخصيص 700 مليون جنيه لتدريب العاملين فقط (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:17 م

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

07:43 م

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

07:40 م

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

07:22 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

06:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status