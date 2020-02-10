التهامي: المهرجانات تفرز "البلطجة" وتساعد على انتشار المخدرات (فيديو)

وصف الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين صاحب مبادرة "لا للمهرجانات" أن أغاني المهرجانات خطر على المجتمع.



وقال "التهامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن المدافعين عن أصحاب هذه الأغاني يقولون أنهم شباب يحاول "أكل عيشه" ولكن تصنيف المهرجانات بأنها الفن الأول في مصر حاليا؛ "كارثة" حقيقة.



وتابع: "مصر صاحبة تاريخ عريق في الفن من أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم أصبحت تخرج هؤلاء!"، مؤكدا أنه ضد الفن المبتذل لاسيما أن الفن هو القوة الناعمة لمصر.



وتابع: "فن المهرجات يفرز البلطجة والخمور والمخدرات فضلًا عن التلوث السمعي الذي يمثل خطرا أكبر من تلوث الطعام"، مرجعًا سبب انتشارها لوجود أرض خصبة للانحلال الأخلاقي.

