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تصريحات نارية من إبراهيموفيتش بسبب الهزيمة من إنتر ميلان

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:01 م
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
حسام مجدي
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علق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي على هزيمة فريقه أمس الأحد 9 فبراير على يد نظيره نادي إنتر ميلان في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

نتيجة مباراة ميلان وإنتر ميلان
وتمكن نادي ميلان من الفوز على نظيره نادي إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

تعليق إبراهيموفيتش على هزيمة ميلان أمس
وقال زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية: "أظهرت للجميع أنه لا يزال بإمكاني إحداث الفرق وانا في سن الـ 38".

وأضاف: "ليس كل لاعبي "الخبرة" يكونوا بقيمتي ، ولكن من الواضح أنه مع الشباب لا يمكن الفوز ببعض المباربات ومن الضروري على الإدارة تغيير الأفكار في ميركاتو الصيف".

أما عن سبب الهزيمة من إنتر ميلان أمس قال زلاتان: "قد توقفنا عن اللعب، توقف الفريق عن التفكير، وتوقفنا عن الضغط، ولم نتقدم بما فيه الكفاية. ومنذ تلقينا هدف التعادل، انهار كل شيء".

وواصل: "إنه أمر غريب، لأن الشوط الأول كان مثالياً من الناحية العملية. كنت أتوقع المزيد من إنتر وأن أداء الشوط الأول لا يبدو وكأنه فريق يحتل المركز الثاني. لقد فعلوا كل شيء بعد الاستراحة".

ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي
وبنتيجة مباراة الأمس يقف رصيد نادي ميلان عند 32 نقطة ليتواجد في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز من أصل 23 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
 
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