Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة العالمية: إصابات "كورونا" خارج الصين شرارة لنار أكبر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

صرحت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الاثنين، بأن انتشار حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بين أشخاص لم يزوروا الصين "قد تكون الشرارة التي تشعل نارًا أكبر"، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه صينيون العودة إلى أعمالهم بعد عطلة العام القمري الجديد.

هذا ووصل عدد الوفيات جراء المرض إلى 909 أشخاص، وتوفي يوم أمس الأحد 97 شخصًا وهو أكبر عدد من حالات الوفاة في يوم واحد منذ اكتشاف انتشار كورونا أول مرة في شهر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية.

وطلت السفينة "دايموند برنسيس" السياحية قيد الحجر الصحي، وعلى متنها نحو 3700 من الركاب والطاقم في ميناء يوكوهاما الياباني.

كما أكدت الفحوص على وجود 65 إصابة إضافية على الأقل بفيروس كورونا الجديد بين ركابها، بما يرفع عدد الحالات المؤكدة على متن السفينة إلى 135.

وتراجعت أسعار الأسهم والنفط بسبب مخاوف من تأثير إغلاق المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على سلاسل الإمداد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إنه "تأكدت إصابة 3062 حالة جديدة يوم الأحد في أنحاء بر الصين الرئيسي؛ ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 40171 حالة".

وذكرت نائبة عميد كلية الطب بجامعة شنغهاي فودان وو فان، أن هناك أملا في أن يشهد التفشي نقطة تحول قريبا، موضحة في إفادة صحفية ردًا على سؤال عن انتشار المرض في شنغهاي، التي سجلت بالفعل نحو 300 إصابة وحالة وفاة واحدة "الوضع يستقر".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن "هناك بعض الأمثلة المثيرة للقلق على انتقال العدوى من أشخاص لم يزوروا الصين، وقد تكون هذه الشرارة التي تشعل نارا أكبر".

ووصل فريق من خبراء منظمة الصحة اليوم إلى بكين لاستطلاع التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.

وخارج الصين، انتشر الفيروس في 27 دولة ومنطقة وفقا لإحصاءات "رويترز" استنادا إلى التقارير الرسمية وأصاب أكثر من 330 شخصا، وسُجلت حالتا وفاة خارج البر الرئيسي للصين في هونغ كونغ والفلبين، وكلاهما من مواطني الصين.

وتجاوز عدد وفيات الفيروس الجديد ضحايا انتشار سابق لنوع آخر من فيروس كورونا هو التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في عامي 2002 و2003.

Advertisements

أخبار تهمك

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 11 ساعة

watch ahly بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 2/10 بالدوري المصري الأهلي بطل الدوري Ahly Now

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش KORA ONLINE بث مباشر يلا شوت الاهلي ضد طلائع الجيش kora star

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

منذ ساعة و نصف

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

منذ أقل من ساعتين

السوبر الإفريقي.. مفاجأة مرتضى منصور في اجتماع مع لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ ساعتين و 7 دقيقة

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:17 م

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

كورة لايف elahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش on sport لايف بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش أون سبورت HD

07:43 م

أون سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر بتاريخ 10-02-2020 الدوري المصري هدف كهربا الأول

07:40 م

« ahly يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين on sport ماتش الاهلي live جول yalla shoot

07:22 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

06:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status