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رسالة طمأنينة من وزير الصحة الأسبق للمواطنين عن فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 09:00 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن فيروس كورونا الجديد أصاب آلاف المواطنين في الصين، ونسبة الوفيات لا تزيد على 4%، ومعظم هذه الحالات في الصين فقط.

وتابع وزير الصحة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنه لا يمكن القول بأن كورونا أصبح وباءً عالميًا، رغم انتشار الإصابة به في الصين.

وأضاف: "نسبة الإصابة بالنسبة للعدد السكان الكبير في الصين، ونسبة الوفيات، وشفاء بعض الحالات، مطمئنة، والترقب في هذه الحالة سيد الموقف".
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