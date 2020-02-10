وزير الرياضة يشهد افتتاح البطولة الإفريقية للريشة الطائرة باستاد القاهرة





شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، حفل إفتتاح البطولة الإفريقية للريشة الطائرة للكبار، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي.



وأكد "صبحي" خلال كلمته بحفل إفتتاح البطولة القارية على ثقته في قدرة الاتحاد المصري للعبة على تنظيم البطولة بالشكل الذي يليق بإسم وسمعة مصر التاريخية.



وأعلن وزير الرياضة إفتتاح البطولة بمشاركة 14 منتخبا هم مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوغندا وبتسوانا.



حضر حفل الإفتتاح الجزائري أمين زوبيري نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة، والموريشيوسي ساهير إيدو سكرتير عام الاتحاد الإفريقي، وهشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا" والمهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، وعدد من رؤساء الوفود الإفريقية المشاركة وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الريشة الطائرة.



وتضم قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات البطولة كلا من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز في منافسات فردي الرجال.



كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كل من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد. ويشارك في منافسات وزجي الرجال، أحمد صلاح ومعه أدهم حاتم، ومحمد مصطفى ومعه عبد الرحمن عبد الحكيم وأيضا محمود منتصر ومعه منير فايز.



وفي زوجي السيدات، هادية حسني معها ضحى هاني، وجنا أشرف ومعها نور يسري وأيضًا رحمة محمد ومعها هنا زاهر، وفي زوجي المختلط أحمد صلاح ومعه هادية حسني، وأدهم حاتم ومعه ضحى هاني وأخيرًا عبد الرحمن عبد الحكيم ومعه جنا أشرف.