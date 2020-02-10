أسعار الدولار تسجل أعلى مستوي في 4 أشهر

سجلت أسعار الدولار أعلى مستوي فى 4 أشهر خلال تعاملات اليوم الإثنين، أمام سلة العملات الرئيسية مع لجوء المستثمرين للعملة الأمريكية كاستثمار أمن في ظل انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لتراجع سعر اليورو والجنيه الإسترليني.





وبدأ الموظفون في العودة إلى المكاتب والمصانع في الصين مع تخفيف الحكومة بعض القيود المفروضة على السفر في أعقاب انتشار الفيروس الصيني، ولكن لا يزال هناك عدد كبير من أماكن العمل مغلقة.





ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يختفي فيروس "كورونا" بحلول أبريل المقبل.









ويترقب المستثمرون شهادة رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي "جيروم بأول" أمام الكونجرس الأمريكي غداً الثلاثاء بشأن حالة الاقتصاد.





وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو ليسجل 1.0915 دولار.





واستقر سعر الدولار أمام الين الياباني عند 109.70 ين.





وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.2914 دولار.





وهبط سعر الدولار بشكل طفيف أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9770 فرنك.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي 98.851 وهو الأعلى منذ 9 أكتوبر الماضي.