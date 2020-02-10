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نتائج مباريات اليوم الأثنين 10 - 2 - 2020 في دوري أبطال آسيا بعد نهاية مباراة الوحدة ضد الأهلي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:50 م
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الوحدة ضد الأهلي
الوحدة ضد الأهلي
حسن شحاتة
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نتائج مباريات اليوم الأثنين 10 - 2 - 2020 في دوري أبطال آسيا، حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة، أبرزها مباراة فوز الهلال السعودي بطل آسيا في النسخة الأخيرة، وسقوط الأهلي في فخ التعادل أمام الوحدة.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأثنين في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا دور المجموعات "الجولة الأولى"
باختاكور ضد شباب أهلي دبي، افتتح شباب أهلي دبي الإماراتي مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب باختاكور المركزي.

الشرطة ضد استقلال طهران، وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الشرطة العراقي وضيفه استقلال طهران الإيراني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب فرانسو حريري.

الهلال ضد شاهر خودرو، واستهل الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على ضيفه شاهر خودرو الإيراني بنتيجة 2-0.

الوحدة ضد الأهلي السعودي، وسقط الأهلي السعودي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه الوحدة الإماراتي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.
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