صدمة في السد القطري قبل مواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا









تعرض علي أسد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري لإصابة خطيرة مساء اليوم الإثنين والتي ستمنعه من المشاركة في مواجهة فريقه غدًا أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا.





وقد أصيب علي أسد بقطع فى وتر إكيليس خلال المران الختامي اليوم الاثنين قبل مواجهة الفريق مع نظيرة النصر السعودي، والذي أقيم في الرياض، بدون احتكاك من أي لاعب.





ويلاقي السد القطري نظيره النصر السعودي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، عند الساعة الخامسة والربع مساء الثلاثاء على استاد الامير فيصل بن فهد "الملز" بالرياض.





وبهذا سوف يفتقد السد القطري كلا من، علي أسد وعبدالكريم حسن وسالم الهاجري، في مواجهة الغد.





جدير بالذكر أن السد القطري يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم سباهان والعين الإماراتي والنصر السعودي.



