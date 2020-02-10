"كشك" يوجه لومًا إلى الإعلام بعد حادث كمين زلزال بسيناء (فيديو)



ووجه "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب الفجر، رسالة لمنفذي العملات الإرهابية، قائلا: "أنتم لا تعرفوا حاجة عن الدين أو الوطن.. إرهابكم لينا بيعرفنا مدى حب شبابنا لبلادنا"، مؤكدا أن الشهداء يجعلونا نشعر أكثر بقيمة بلدنا.



ووجه محمد كشك، التحية لشهداء مصر وأسرهم، منتقدا تناول الإعلام المصري للحدث الإرهابي، قائلا: "هو لازم حد يوجهكم عشان تعملوا نعي لشهدائنا.. أرجوكم خصصوا مساحة لنعي شهدائنا، هما اللي حافظوا على بلدنا"، لافتا إلى أن من يقتل ابن بلده هو شخص "مأجور"، مضيفا: "مش مكسوف على دمك تقتل ابن بلدك ودينك.. انت لا دين ولا دنيا ولا أخلاق".







وصف محمد كشك، منفذي الهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء أمس، بأنهم أعداء جبناء، وأندال، مضيفا أنهم أعداء أنفسهم قبل أن يكونوا أعداء للدين والوطن.